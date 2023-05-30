Соцсети: в Барнаул прибыл долгожданный трамвай нового поколения из Белоруссии

"Барнаул 22" сообщает, что новый трамвай БКМ Т811 "МиНиН" прибыл в депо №3 в 4 часов утра.
По информации сообщества, транспорт не сразу выйдет на линию. Для начала его необходимо распаковать и поставить на баланс, а после настроить, провести по необходимости ремонт и обкатать. А также обучить слесарей и водителей.
Трамвай выйдет на улицы Барнаула ближе к концу лета, либо к концу 2023 года.
Трамвай нового поколения
Барнаул 22. Фото: Татьяна Гулидова
Одновременно с этим Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что на улицах города был замечен первый белорусский трамвай.