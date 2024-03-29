30 марта
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Жизнь

Социалисты выступили против смягчения наказания за картельные соглашения на товарных рынках

Бизнес предложил Федеральной антимонопольной службе отменить уголовное наказание за картельные соглашения на товарных рынках, оставив его только за сговоры на торгах. Эту инициативу в ФАС направила «Деловая Россия». Ее поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей, сообщили СМИ.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

С заявлением против смягчения наказания за картель выступили партийцы «Справедливой России — За правду». Как отмечает пресс-служба алтайских социалистов со ссылкой на депутата Госдумы Александра Терентьева, такие послабления «развяжут руки» бизнесу в части повышения цен. Парламентарий считает, что, напротив, нужно ужесточить антимонопольные меры и госконтроль за ценовой политикой.

Послабление наказания за картели может привести к их расцвету, а значит, к уничтожению конкуренции и росту цен, — уверен депутат.

Социалисты предлагают существенно повысить штрафы за злоупотребление доминирующим положением на рынке, расширить полномочия ФАС по ценовому контролю, дать службе право снижать цены при резком росте, а потом уже выяснять причины повышения. Ранее они предлагали ввести законодательное ограничение торговых наценок на основные продукты питания — не более 15% к закупочной оптовой цене.

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