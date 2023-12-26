Социалисты поддержали кандидатуру Путина на выборах президента

В Москве прошел съезд партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Алтайский край представляли участники во главе с депутатом Госдумы Александром Терентьевым .

По сообщению пресс-службы, делегаты съезда единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ на предстоящих в 2024 году выборах главы государства.

Сергей Миронов. Дмитрий Лямзин

– Наше решение тщательно продумано. Стране нужен опытный и сильный лидер, который уже доказал своё умение держать удар. Патриот, боец, который осознает свою ответственность за судьбу нашей с вами Родины, всего Русского мира! – отметил Председатель СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.

Александр Терентьев, комментируя в своём telegram-канале работу съезда, назвал принятое решение единственно верным. Депутат отметил, что Владимир Путин – единственный, кто сегодня может взвалить на себя груз, сложно сплетённый из военно-политических, международных, экономических противоречий. "Он знает причины каждого узелка проблем и скрупулёзно организует их разрешение. Президент не боится брать на себя ответственность не только за многонациональный народ России, но и за весь мир, который снова приходится защищать нашей стране, – комментирует депутат.

Политик назвал Владимира Путина общенациональным лидером, который не поддаётся на провокации, открыт гражданам, прислушивается к мнениям политических сил.

–Президент видит, кто и где недоработал, и какие сферы требуют вмешательства, принимает сильные и волевые решения. Он – общенациональный лидер. Его преданность России вне сомнений. Поэтому Владимир Путин – наш кандидат!, – заключил Александр Терентьев.

Поддержку действующему президенту в своём выступлении выразила и Евгения Боровикова.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова. Анна Зайкова.

– Мы хотим для России социальной справедливости и благополучия. Русскому народу, православным людям, без веры жить нельзя. В разные времена мы верили не только в бога, но и во что-то ещё, что нас объединяло и объединяет. Сначала эта была вера в Царя-батюшку, потом в светлое коммунистическое будущее, а сейчас мы верим в победу русского народа, – отметила Евгения Боровикова.

Также делегаты одобрили предложения в предвыборную программу кандидата в Президенты РФ.