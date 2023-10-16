16 октября
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Жизнь

Сотрудников скорой помощи на Алтае предлагают экипировать видеокамерами и даже электрошокерами

На бригады скорой помощи все чаще стали нападать и не редко им приходится заходить в дом с полицейскими. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
altapress.ru

По статистике, за 2021 год на медиков нападали 15 раз. В прошлом году цифра составила 17 раз.

При этом за прошедшие 10 месяцев текущего года зафиксировали уже 10 нападений. Это только те случаи, когда бригада вызывала полицию.

Отмечается, что по всей стране только 10% нападавших привлекают к уголовной ответственности.

Так, депутат АКЗС Сергей Булаев предложил медикам скорой помощи иметь при себе электрошокеры или травматическое оружие для самообороны.

Также врачи хотели, бы чтобы тревожные кнопки были у них прямо в планшетах, а не только в машине. Ведь до нее еще нужно добежать.

Ранее сообщалось, что в алтайском городе жестоко избили фельдшера скорой помощи.

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