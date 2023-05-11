Сотрудники Сибирь-Полиметаллы провели субботник на бульваре Гагарина в Змеиногорске.

6 мая сотрудники Сибирь-Полиметаллы, вооружившись граблями и метлами, приступили к субботнику на Змеиногорском бульваре. Это излюбленное горожанами место имеет особое значение для предприятия. С прошлого года там появился новый арт-объект – Аллея Славы Сибирь-Полиметаллы, проект которой был разработан и реализован по поручению генерального директора компании. Благодаря созданию Аллеи Славы теперь одну половину бульвара украшают 40 фотографий сотрудников, другую - стела, рассказывающая о деятельности предприятия. В течение всего дня коллектив Сибирь-Полиметаллы расчищал бульвар от застарелой листвы и мусора. Несмотря на усталость, на протяжении всего субботника инициативных коллег сопровождало хорошее настроение и бодрый настрой.

Субботники – добрая традиция, которая объединяет людей для выполнения общего полезного дела. Никто, кроме нас самих, не может улучшить наш родной город. Не стоит ждать, что кто-то придет и превратит Змеиногорск в уютный и чистый город. Надо самим брать и делать. Благодаря людям-дела наш город будет процветать и становиться уютнее и красивее. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я горжусь своими коллегами, которые пришли на субботник вместе с семьями, несмотря на то, что у некоторых ребятишки совсем маленькие. Мы одна большая команда и семья СПМ на работе и за ее пределами, — поделился Алексей Кох, руководитель по подготовке производства АО «Сибирь-Полиметаллы».

Алексей Кох также пришел на субботник со своим сыном Родионом. Дружной командой они собрали более 10 мешков мусора и старой листвы. В общей сложности за весь субботник было вывезено несколько десятков мешков. С помощью погрузчика и КАМАЗа весь собранный мусор был утилизирован в тот же день. Теперь в планах у предприятия провести субботник на территории главного городского парка им. 60-летия ВЛКСМ.

Парк является одной из главных общественных территорий, где горожане проводят праздники и свое свободное время. Территория парка довольно большая, поэтому планируем собрать большую команду из наших коллег, которая не побоится масштабов субботника и станет частью одного общего дела. Мы также будем очень благодарны за участие неравнодушных горожан, которые решат присоединиться к нашему субботнику, — рассказал Александр Галкин, руководитель горного производства Зареченского рудника.

В ближайшее время будут определены дата и время проведения субботника в городском парке.