Сотрудники Сбера в Сибири отправили 100 тонн мусора в переработку

Сотрудники Сбера, благодаря организованному в банке по всей Сибири раздельному сбору отходов, собрали и направили в переработку больше 100 тонн полезных фракций мусора, включая 67 тонн пластика и 33,7 тонны макулатуры.

Больше половины всего объема собранного полезного мусора приходится на Новосибирск, где помимо регионального отделения располагается также территориальное управление всего Сибирского банка Сбербанка.

В числе лидеров по объему сбора макулатуры оказалось Кемеровское отделение банка, где в переработку отправили почти 7 тонн этого вида полезного мусора. В Томской области собрали для переработки 6,5 тонны пластика. И это второй результат после Новосибирской области. Почти 5 тонн пластика на переработку отправили в Алтайском крае и столько же макулатуры собрали омичи. А в Красноярском крае в переработку отдали 4 тонны пластика и 3,4 тонны макулатуры.

Роман Костылев,

заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Раздельный сбор мусора — это основа основ экологичного образа жизни, пропагандируемого Сбером на всех уровнях. Системой раздельного сбора и сдачей полезных фракций мусора в переработку мы, безусловно, не ограничиваемся. В регионах Сибири мы поддерживаем экологические проекты, организуем собственные экологические акции, в СМИ и в рамках реализуемых банком образовательных программ рассказываем, как важно заботиться об экологии. Все это важная часть работы Сбера, нашей ESG-стратегии.

Сбер развивает собственную платформу Сберегаем вместе, где можно найти большое количество материала о переработке самых разных фракций мусора, о том, как делают купальники из пластиковых бутылок и рыболовных сетей и как сдать ненужные вещи на благотворительность. Здесь можно найти полезный контент о здоровье и экологичном образе жизни. А календарь портала расскажет о «сберегательных» мероприятиях, проходящих в городах России.

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