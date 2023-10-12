Сотрудники крупной больницы превратили ее в порностудию

Серия видеороликов разразила скандал в столице Северной Ирландии. Выяснилось, что интимные видео снимают в одной из крупнейших больниц.
По предварительной информации, клинику в порностудию превратили сотрудники из онкологического отделения.
Фонд социальной защиты заявил, что относится к инциденту серьезно и на данный момент ведет расследования. Однако то, что ролики снимали именно в больнице - еще не подтвердили.
Ранее стало известно, что задержали "режиссера", который снимал детское порно больше 11 лет назад.