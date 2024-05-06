Сохраняйте спокойствие. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

— Праздничная неделя, когда действительно стоит вспомнить предков.

С 16:00 в понедельник стоит отложить дела, отдохнуть или заняться очищением пространства.

Вторник и среда идеально подходят для поминания предков. Берегите здоровье. Эти дни не подходят ни для каких важных дел.

Четверг тоже подходит лишь для отдыха и планирования. Пятницу посвятите помощи другим, благотворительности. Суббота хороший день для влажной уборки.

Пожалуй, только в воскресенье можно браться за новые дела.

Специально для близнецов, сохраняйте спокойствие. С выходных вам, наконец, станет лучше. Скорость, ловкость, сообразительность к вам вернутся. На неделе ничего не требуйте от других. Подбираете слова.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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