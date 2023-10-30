«Сохраняйте спокойствие». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Ждите ветра перемен. Можно будет осознать что-то важное для себя в плане выбранного карьерного пути. Прислушайтесь к новым идеям, но пока ничего не предпринимайте и не врите самим себе», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, начало недели может показаться сложным. Не корите себя за бездействие. Спокойно реагируйте на то, что вас заставляют делать. С четверга сил прибавится. Там и разберетесь - как вам быть.



Тельцы, весь дискомфорт, который доставляет вам партнер, необходим для тренировки и развития. Говорите о ваших чувствах, эмоциях, углубляйте отношения, не разрушайте. Ваша речь должна приносить благо.



Близнецы, вы долго были в «состоянии нестояния». К выходным почувствуете себя значительно бодрее, веселее, сообразительнее. Заявляйте о своих планах, общайтесь с детьми, оживайте.



Раки, следите, чтобы вопросы покупки, обустройства жилья не вызывали у вас беспокойства, негодования, раздражения. Если начнете переживать, сложно будет остановиться. Не полуночничайте.



Львы, до пятницы вы можете сделать максимум дел. Но помните - что отсутствие отдыха приведет вас к полной потере сил и бездействию к выходным. Делайте паузы, расслабляйтесь.



Девы, займитесь позвоночником, осанкой. Пройдите курс обследования. Проговаривайте свои страхи. Выслушайте партнера, расскажите ему о своих переживаниях. Обновите гардероб.



Весы, продолжайте сохранять спокойствие, пейте больше воды, отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Следите за тем, чтобы желание роста, развития, результатов не разрушало ваши отношения, семью.



Скорпионы, не суетитесь, если комфорта стало меньше. Посмотрите на это, как на свое развитие, аскезу. Чем спокойнее вы это воспримите, тем здоровее будете. Старайтесь вовремя ложиться спать.

Сон. freepik.com/gpointstudio

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Стрельцы, свободы, ясности станет больше. Но воспользоваться ими сможете только в следующем году. Пока продолжайте заботиться о детях, не давите на них, обновите им гардероб, улучшите питание.Козероги почувствуют себя обновленными и снова живыми. Захочется говорить, общаться, работать. Наконец- то будет понятно - в каком направлении двигаться, что делать. Доверяйте вашим чувствам.Водолеи почувствуют, что гора упала с плеч. Сомнений станет меньше. Появится желание ухаживать за собой. Партнер поможет разобраться с теми сомнениями, которые остались. Следите за речью, питайтесь правильно.Рыбы, ваша задача на ближайшие полтора года - познакомиться с собой настоящим. От этого будет зависеть - какие отношения у вас сложатся с партнером. Изучайте тему отношений и себя в них.