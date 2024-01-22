23 января
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Жизнь

Собчак провела гламурную вечеринку в компании участника президентских выборов и миллиардера. Подробности

Ксения Собчак тайно провела Рождество в Куршевеле на закрытой вечеринке Михаила Прохорова.

Ксения Собчак в Республике Алтай
Ксения Собчак в Республике Алтай
Соцсети Ксении Собчак

Об этом сообщила "заклятая подруга" телеведущей блогер Божена Рынска, указывает tvcenter.ru. По словам блогера, муж Собчак компанию ей не составил.

Якобы Собчак пыталась скрыть поездку на известный горнолыжный курорт в Альпах, поэтому и не сообщила о ней в соцсетях, пишет eg.ru.

Служба безопасности там сработала на отлично — поэтому подробности вечеринки в сеть не утекли, пишет livenews24.ru.

Миллиардер Михаил Прохоров традиционно отмечает Рождество в Куршевеле. Такие вечеринки в СМИ называли гламурными. А сам курорт — заповедником русского гламура. А в 2020 году Собчак призналась в любви к Куршевелю, напоминает ura.news. Она написала в соцсети, что горнолыжный курорт покорил ее сердце еще в 1998 году, когда она приехала сюда впервые.

По ее мнению, "Курш — лучшее место на Земле".

О миллиардере

Михаил Прохоров — российский и израильский предприниматель, миллиардер и политик. Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3 место.

О подруге

В 2016 году Божена Рынска обвинила Ксению Собчак в плагиате. Из-за Куршевеля. Рынска считала, что Собчак воспользовалась мыслями из ее статьи недельной давности, чтобы сделать свою колонку для "Сноба".

Она критически прошлась по колонке Собчак, назвав ее перепевом:

В статье Рынски в журнале говорилось о том, что среди девушек прошла развивавшаяся в 2000-е годы "мода на олигархов".

"Нулевые были временем бешеных денег. Только сейчас мы начинаем понимать, как незаслуженно хорошо мы жили. Куршевель, приемы, полеты на джетах, яхты — казалось, деньги растворены в московском воздухе... В нулевые символ женского успеха был таков: выйти замуж за олигарха или хотя бы стать его телкой... У девушки, живущей с лузером без джета и лодки, шансов в свете было мало", — писала Рынски.

По ее мнению, все изменилось — "не модно выходить замуж ради джета и искать мужчину с самолетиком. Потому что наличие джета больше не маркирует ваш статус в тусовке".

Спустя неделю Ксения Собчак опубликовала на сайте российского издания статью под заголовком "Дело не в деньгах", в которой изложила те же тезисы.

"В тучные нулевые деньги в России были возведены в культ. Любая "уважающая себя девушка" должна была иметь олигарха, желательно в качестве мужа, или, если не получилось, любовника... Сегодня от этого "культурного кода" практически не осталось и следа, он канул в Лету. Теперь больше не модно встречаться с олигархом, который старше тебя лет на 15-20, — это стыдно и неприлично", — заявила Собчак в своей статье.

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