26 августа
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Жизнь

Собаку покрасили человеческим тоником для волос

Барби-собаку из Воронежа покрасили розовым тоником для человеческих волос. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Барби-собака из Воронежа.
Барби-собака из Воронежа.
Telegram-канал SHOT

Как рассказала хозяйка, они ничего не видит опасного в шампуне, которым пользуются практически все девушки.

Елена, владелица розовой Лесси, сообщает, что обожает свою собачку. Девушка не понимает хейта, который на нее обрушился, ведь все счастливы.

Ранее депутат из Барнаула предложила запретить куклы Барби.

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