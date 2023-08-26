Собаку покрасили человеческим тоником для волос

Как рассказала хозяйка, они ничего не видит опасного в шампуне, которым пользуются практически все девушки.
Елена, владелица розовой Лесси, сообщает, что обожает свою собачку. Девушка не понимает хейта, который на нее обрушился, ведь все счастливы.
Барби-собаку из Воронежа покрасили розовым тоником для человеческих волос. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как рассказала хозяйка, они ничего не видит опасного в шампуне, которым пользуются практически все девушки.
Елена, владелица розовой Лесси, сообщает, что обожает свою собачку. Девушка не понимает хейта, который на нее обрушился, ведь все счастливы.
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