Собака могла откусить и проглотить пенис своего хозяина

Все произошло 27 февраля. Из дома мужчины доносился лай собак посреди ночи, поэтому соседи решили вызвать скорую.
Полицейские обнаружили на месте стонущего от боли 66-летнего мужчину. В промежности у него была свежая рана, а рядом сидела собачка размером с джек-рассел-терьера
Отмечается, что у пострадавшего не было пениса. Полиция не смогла найти ни орган, ни орудие происшествия.
Мужчину госпитализировали и ввели в медикаментозную кому, поэтому он не успел ничего рассказать.
В полиции заявили, что виновником могла стать собака. Возможно, она откусила пенис и съела его. При этом не исключено, что это был несчастный случай во время секса или преступление.
Ранее сообщалось, что мужчина считал свой пенис бесполезным и отрезал его.
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