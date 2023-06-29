Со дна Атлантики достали возможные останки погибших на батискафе "Титан"

Береговая охрана США нашла останки, предположительно принадлежащие затонувшим на батискафе "Титан", сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Специалисты извлекли тела с места происшествия из-под обломков. Медики проведут их формальный анализ.

Глава комиссии по расследованию крушения "Титана" поблагодарил тех, кто помог найти и достать останки "на экстремальных морских расстояниях и глубинах".

Ранее береговая охрана США сообщала, что из-за большой глубины, на которой находятся обломки батискафа, вероятность найти останки погибших крайне мала.

Что произошло?

Напомним, батискаф компании OceanGate Expedition проводил экскурсию к обломкам затонувшего лайнера "Титаник" в Атлантическом океане 19 июня.

Позже он перестал выходить на связь. Также стало известно, что спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего в Атлантике батискафа.

На борту находились создатель батискафа Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Затем поступило сообщение, что обломки батискафа "Титан" обнаружили. Никто не выжил.

О причинах гибели людей сообщили позднее.