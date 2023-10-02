Снова тепло. Какую погоду ждет Алтайский край в ближайшую неделю

Небо снова решило порадовать жителей Алтайского края теплой погодой. В последние теплые деньки можно прогуляться по лесу и собрать красивые листья.

Кому идея с лесным гербарием не по душе - можно просто пройтись по городским аллеям и посидеть на лавочке. Погода позволит.

Так, 4 октября в Алтайском крае воздух прогреется до 13 градусов тепла. В Барнауле - до 16. Ветер будет северным, но умеренным.

Самое время выходить на улицу и дышать осенним воздухом.

Кстати, с 1 по 13 октября зоопарк "Лесная сказка" приглашает пенсионеров посмотреть на животных бесплатно.

С собой нужно лишь пенсионное удостоверение или справку.

Ранее сообщалось, что тепло порадует любителей прогулок на Алтае.