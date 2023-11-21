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Жизнь

Снова морозец, голодные лебеди и внезапный сальмонеллез. Что произошло в Алтайском крае 21 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае после шторма резко выросли цены на стройматериалы. Внимание на это обратил комитет ЖКХ Общественной палаты Бийска.
  • Корреспондентка altapress.ru отстояла гигантскую очередь на выставке «Россия» в Москве, чтобы показать вам, что там представили разные регионы — не только Алтайский край.
  • В Барнауле восемь человек госпитализированы с сальмонеллезом. Все они завтракали в кофейне «Йель». Роспотребнадзор и Следственный комитет инициировали проверку заведения.
  • В Алтайском крае вновь проявились признаки приближающейся зимы: легкий снег, морозец, люди в шапках и пуховиках. Смотрите в нашем репортаже, как выглядят барнаульцы и Барнаул в конце ноября.
  • Алтайские археологи и власти продолжают обустраивать Денисову пещеру, теперь — внутри. Вот каким должно стать это место.
  • В Бийске собирают деньги на корм для лебедей, зимующих в поселке Молодежный (в отличие от птиц, прилетающих на озеро Светлое, этих кормить некому).

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