Сносить нельзя оставить: скандальный забор в барнаульском лесу признали незаконным

Двухметровый забор , возведенный вокруг биатлонного стрельбища училища олимпийского резерва в сосновом бору, демонтировали. Суд постановил, что возвели его там незаконно. При этом не иметь ограждение — тоже незаконно. Подробности запутанного дела — в материале altapress.ru .

То, что осталось после сноса забора.

В сентябре 2021 года лыжную трассу на базе «Белочка» перегородили забором. Жители Индустриального района, и без того небогатого на места досуга, лишились этой прогулочной зоны в сосновом бору. Алтайское училище олимпийского резерва (АУОР), построившее ограждение, все еще предоставляло доступ — по бесплатно оформляемым пропускам. Но только в часы, когда нет тренировок и соревнований спортсменов. Теперь забор снесли.

Зачем вообще строили забор

Евгений Трубников, директор училища, подчеркивал: установка ограждения — не прихоть организации. Закон требовал, чтобы лыжно-биатлонный комплекс был огорожен. Таковы меры безопасности.

Причем эти требования — не пустой звук. Столкновения на трассе уже происходили. К сожалению, не все люди понимают, что выходить на спортивную трассу — не лучшая идея. Несущийся на скорости 40 км/ч лыжник вряд ли успеет затормозить, если какой-нибудь ребенок, словно олень перед машиной, выскочит на трассу.

То, что осталось после сноса забора. Фото предоставлено altapress.ru

В училище тренируются и биатлонисты. Их винтовки приравниваются к огнестрельному оружию. Росгвардия потребовала ограждение. Деваться было некуда. Поэтому, даже несмотря на недовольство жителей района, забор возвели.

По словам директора АУОР, еще за несколько лет до строительства забора стрельбище уже приходилось закрывать. Не было защитного козырька. Его сделали, и трассу снова смогли открыть.

Зажали в клещи

Недовольны оказались не только любители погулять на свежем воздухе, но и ведомства. В минприроды края заявили, что забор стоит на территории незаконно. И подали в суд.

Вся ситуация имеет легкий шлейф абсурда. Одна структура по закону требует иметь забор, а вторая — тоже законно — запрещает его иметь. Училище оказалось меж двух огней.

То, что осталось после сноса забора. Фото предоставлено altapress.ru

Согласно решению арбитражного суда Западно-Сибирского округа, территория, на которой было построено ограждение, относится к категории земель лесного фонда. Она училищу не принадлежит, а предоставлена в пользование. Возводить на ней заборы, как оказалось, нельзя без соответствующего разрешения.

В суде училище попыталось оспорить аргументы ведомства, затребовав экспертизу — действительно ли территория принадлежит к охранным, но суд эти требования не удовлетворил.

Что теперь

Тяжба растянулась на годы, и в итоге последовало постановление суда (очередное) с предписанием демонтировать забор. И его снесли. Остались лишь столбы и, местами, унылые лунки в земле.

То, что осталось после сноса забора. Фото предоставлено altapress.ru То, что осталось после сноса забора. Фото предоставлено altapress.ru

Место для пеших прогулок, скандинавской ходьбы и соревнований велосипедистов, которые были все это время весьма и весьма ограничены, снова открыто. Однако функционирование лыжно-биатлонного комплекса пока под вопросом.

Судьба стрельбища, которое должно быть огорожено, но не может быть огорожено, еще неизвестна. На момент выхода материала комментарий руководства организации получить не удалось, мы оставили контакты для связи в приемной.

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