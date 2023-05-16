18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Снос аварийных домов продолжают в Барнауле

Признанные аварийными до 2017 года дома сносят в Железнодорожном районе Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии города.

Снесли аварийный дом.
Снесли аварийный дом.
barnaul.org

Так, многоквартирный дом №52 на ул. Ярных ввели в эксплуатацию в 1943 году.

В марте 2023 года здание передали подрядчику - ИП Гунченко - для сноса.

Сейчас здание уже полностью демонтировали.

По информации специалистов, снос произошел благодаря краевой адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилфонда" на 2019-2025 годы.

Ранее снесли аварийный дом по пр. Ленина, 133. Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1949 году. В нем проживало 24 человека.

Решение о расселении приняли в марте этого года, после того, как у здания обрушилась часть фасада.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость