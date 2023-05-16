Снос аварийных домов продолжают в Барнауле

Признанные аварийными до 2017 года дома сносят в Железнодорожном районе Барнаула, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, многоквартирный дом №52 на ул. Ярных ввели в эксплуатацию в 1943 году.

В марте 2023 года здание передали подрядчику - ИП Гунченко - для сноса.

Сейчас здание уже полностью демонтировали.

По информации специалистов, снос произошел благодаря краевой адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилфонда" на 2019-2025 годы.

Ранее снесли аварийный дом по пр. Ленина, 133. Двухэтажный многоквартирный дом построили в 1949 году. В нем проживало 24 человека.

Решение о расселении приняли в марте этого года, после того, как у здания обрушилась часть фасада.