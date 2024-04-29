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Жизнь

Снизьте ожидания. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
Романтика, придуманный идеал. Нейросеть.
altapress.ru.

Страстная неделя может потребовать от нас терпения. Не продавливайте свои убеждения силой. На вторник планируйте только приятные дела, повторения которых желаете. Земельные, жилищные вопросы отложите.

В среду следим за речью. Делаем паузу прежде, чем что-то сказать. «Молчание – золото» - девиз новой недели.

В четверг фокусируемся на креативности. В пятницу зарабатываем авторитет на работе. В субботу идеальный день для детокса.

Специально для Дев. Помогайте окружающим. От этого зависит сохранность ваших личных отношений. Вам не хватает рассудительности в принятии решений. Постарайтесь сфокусироваться на рабочих вопросах. Поменьше ожидайте от партнера.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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