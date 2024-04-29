Снизьте ожидания. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru .

Страстная неделя может потребовать от нас терпения. Не продавливайте свои убеждения силой. На вторник планируйте только приятные дела, повторения которых желаете. Земельные, жилищные вопросы отложите.

В среду следим за речью. Делаем паузу прежде, чем что-то сказать. «Молчание – золото» - девиз новой недели.

В четверг фокусируемся на креативности. В пятницу зарабатываем авторитет на работе. В субботу идеальный день для детокса.

Специально для Дев. Помогайте окружающим. От этого зависит сохранность ваших личных отношений. Вам не хватает рассудительности в принятии решений. Постарайтесь сфокусироваться на рабочих вопросах. Поменьше ожидайте от партнера.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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