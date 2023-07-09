11 июля
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Жизнь

Снижение активности клещей отметили специалисты в Алтайском крае

В настоящее время активность клещей идет на спад, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Клещи
Клещи
pixabay.com

С начала сезона в алтайские поликлиники обратились более 6,6 тыс. жителей. Из них — более 1,5 тыс. детей и более 2,3 тыс. барнаульцев.

Специалисты выявили 283 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей. Также зафиксировали 56 заболеваний иксодовым клещевым боррелиозом.

Случаев клещевого энцефалита в крае зарегистрировали шесть. Шестеро человек также лежат в больницах с подозрением на эту болезнь.

Ранее в России открыли новые виды опасных клещей, которые переносят чуму и лихорадку.

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