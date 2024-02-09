Снежный шторм, цены на стройматериалы и хищники в АлтГУ. Что произошло в Алтайском крае 9 февраля

◆ В Алтайский край пришел снежный шторм. Ожидается, что непогода продлится до 12 февраля, а сразу после начнется резкое похолодание.
◆ В аэропорту Барнаула перенесли некоторые рейсы.
◆ Несколько трасс в регионе перекрыли из-за метели и снежных заносов. В данный момент движение по всем дорогам разрешено.
◆ В Курьинском районе в массовом ДТП столкнулись сразу шесть автомобилей.
◆ Обязанности «дорожного» вице-мэра Барнаула вместо арестованного Антона Шеломенцева теперь исполняет первый вице-мэр Андрей Федоров.
◆ Алтайские строители готовятся к повышению цен на материалы. Ожидается, например, что цемент и брус подорожают на 20%.
◆ В Алтайском госуниверситете будут возрождать традиции соколиной охоты. Студентов уже учат общаться и обращаться с хищными птицами.
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