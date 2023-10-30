Снежные города и цены на косметику. Что произошло в Алтайском крае 30 октября

- Депутаты АКЗС приняли в первом чтении бюджет на 2024-2026 годы. Несмотря на то, что у большинства фракций накопился целый ряд недовольств, они проголосовали за.
- На города и районы Алтайского края обрушился снегопад. Барнаул встал в пробках из-за снегопада и аварий — в частности, на улице Малахова их было сразу три.
- На мосту между Бийским и Смоленским районами также произошло сразу три ДТП. Причиной стала неподготовленность водителей к погоде: транспорт был на летней резине.
- В Алтайском крае подорожает бытовая химия и косметика — об этом предупредила директор компании «Новэкс» Ольга Маркова. По ее словам, поставщики уже заявили о повышении цен
- В Бийске участились случаи «традиционного» мошенничества: неизвестные ходят по квартирам и предлагают что-то купить или посетить мероприятие, предварительно заплатив «налог».
- В Алейске вспыхнуло здание торгового центра «Алейка». Причиной пожара стала неисправность электропроводки. Люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.
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