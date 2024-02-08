Снежная «Ольга», два вуза в одном и помощь Скорой. Что произошло в Алтайском крае 8 февраля

◆ На Алтай движется североатлантический циклон «Ольга» (посмотрите на него!). Циклон принесет нам мощные снегопады и ветер до 30 м/c.
◆ В Топчихинском районе произошло смертельное ДТП. LADA Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем УАЗ. Погиб один человек, еще трое госпитализированы.
◆ Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет в Бийске станет филиалом АлтГПУ — уже к середине мая.
◆ Медики скорой помощи в Алтайском крае впервые воспользовались новой тревожной кнопкой. Помощь оперативников потребовалась фельдшерам в Бийске.
◆ В Барнауле продают здание ТЦ «Старый город» — архитектурный памятник на площади Свободы. Вот чем оно примечательно и ценно.
◆ Барнаульский путешественник Дмитрий Юрочкин рассказал о своей поездке в загадочный Туркменистан. Там горящие провалы, оазисы и белые города, фламинго, верблюды и топливо за 9 рублей!
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