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Жизнь

Снежная королева, новый уполномоченный. Что произошло в Алтайском крае 31 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Естественная убыль населения в Алтайском крае в первой половине 2023 года превысила 1 тыс. человек в месяц, а число распавшихся браков подошло к отметке 100%. Зато эмиграция сократилась более чем в 10 раз (по сравнению с 2022-м).
  • Новым уполномоченным по правам человека в Алтайском крае стал Антон Васильев — председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.
  • Барнаульский нейропсихолог Лариса Головина рассказала о трех главных проблемах первоклассника, объяснила, что происходит в мозге ребенка в первый школьный год и дала несколько советов родителям.
  • 8 лет назад, 5 сентября 2015 года, сотни тысяч барнаульцев смотрели грандиозное авиашоу пилотажной группы «Стрижи». Посмотрите, каким был тот День города.
  • Режиссер из Санкт-Петербурга поставила в барнаульском театре кукол «Сказка» спектакль «Снежная королева». Вот что получилось.
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