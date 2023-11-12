13 ноября
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Жизнь

Снеговики в панике: погода решила доказать жителям Алтая, что до зимы далеко

Осенняя погода разбушевалась — плюсовая температура днем при ночных минусах, осадки, сосульки плавятся на солнце. Снеговики поплыли.

Снеговик в Барнауле.
Снеговик в Барнауле.
altapress.ru

Так, 12 ноября в Алтайском крае дневная температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. Ожидается мокрый снег с дождем.

В Барнауле — от 3 до 5 с плюсом. Преимущественно без осадков.

Везде — гололедица. Будьте осторожны.

Какая будет зима 2023-2024 года в Сибири — этот вопрос волнует многих жителей СФО.

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов. Однако синоптики не исключают резкое похолодание в регионе в декабре — столбик термометра опустится до минус 18 градусов днем, а ночные температуры составят минус 30.

Резкое похолодание спровоцируют холодные арктические массы.

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