Снеговики в панике, любопытные синицы, горячая линия по таксомоторам. Что произошло на Алтае

- Аномально теплая осень по-прежнему волнует жителей региона. Небо — весеннее, голубое с белыми облаками. На улице плюсовая температура. Снеговики от этого запаниковали и поплыли. Не следует забывать о гололедице. И внимательнее смотреть под ноги.
- День синицы отмечался 12 ноября. В Изумрудном парке известный орнитолог Алексей Эбель встретился в визит-центре с барнаульцами и рассказал о любопытных птичках. Учитывая, что зима близко-близко и что в парке полым-полно кормушек, нелишним будет прихватить с собой на прогулку семечки. А еще по поведению синиц можно узнать, какая зима нас ожидает.
- Цены на такси взлетели. Роспотребнадзор решил узнать мнение потенциальных клиентов и организовал горячую линию для потребителей. Там можно задать вопросы и по ценообразованию, и качеству обслуживания. Разговоры записываются.
- Минувшей ночью на Землю вновь обрушилась мощная магнитная буря. Ожидалась и зрелищная ее часть — северное сияние — в Алтайском крае. Однако зрелище можно было наблюдать некоторое время после заката и при ясном небе. Но идет дождь, соответственно, тучи закрыли космическую цветомузыку.
- Между тем о последствиях аномально теплой осени и начале зимы рассказал эксперт. Как избежать опасности для растений в саду.
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