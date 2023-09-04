"Снег глубок — год хорош". Синоптики предупредили об аномальной снежной зиме на Алтае

Количество осадков на территории Сибири должны превысить норму.
Метеорологи охарактеризовали предстоящую зиму явлением Эль-Ниньо. Кстати мы уже писали про это необычное явление, можно почитать тут и здесь тоже.
Когда выпадут аномальные осадки и почему весна может прийти раньше
По прогнозам, в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а вот февраль отклонится от нормы на 20–40% от положенного объема осадков.
Периоды похолодания ожидаются, но они будут коротки и сменяться затяжными оттепелями. Из-за зимних дождей снег будет таять быстрее и весна может начаться раньше.
Погода осенью
Напомним, что синоптики рассказали о минусовой температуре в сентябре на Алтае. По прогнозам, в сентябре будет преимущественно пасмурно, осадки возможны на протяжении двух недель.
При этом минимальная температура - минус два градуса.
Погода в октябре будет на один градус выше нормы, но с 20%-м дефицитом осадков. Это указывает на вероятность старого бабьего лета.
А что такое бабье лето и чем оно отличается от бархатного сезона можно почитать в нашем материале.
Ноябрь окажется самым пасмурным, сырым и ветреным месяцев осени.