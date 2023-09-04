"Снег глубок — год хорош". Синоптики предупредили об аномальной снежной зиме на Алтае

Аномально снежный прогноз погоды на зиму в России сообщили синоптики центра погоды «Фобос» . Однако, осенне-зимний период обещают теплее обычного почти на всей территории России.

Количество осадков на территории Сибири должны превысить норму.

Метеорологи охарактеризовали предстоящую зиму явлением Эль-Ниньо. Кстати мы уже писали про это необычное явление, можно почитать тут и здесь тоже.

Когда выпадут аномальные осадки и почему весна может прийти раньше

По прогнозам, в первые два зимних месяца осадков будет в норме, а вот февраль отклонится от нормы на 20–40% от положенного объема осадков.

Периоды похолодания ожидаются, но они будут коротки и сменяться затяжными оттепелями. Из-за зимних дождей снег будет таять быстрее и весна может начаться раньше.

Погода осенью

Напомним, что синоптики рассказали о минусовой температуре в сентябре на Алтае. По прогнозам, в сентябре будет преимущественно пасмурно, осадки возможны на протяжении двух недель.

При этом минимальная температура - минус два градуса.

Погода в октябре будет на один градус выше нормы, но с 20%-м дефицитом осадков. Это указывает на вероятность старого бабьего лета.

А что такое бабье лето и чем оно отличается от бархатного сезона можно почитать в нашем материале.

Ноябрь окажется самым пасмурным, сырым и ветреным месяцев осени.