СМИ и военкоры пишут, что Сергея Суровикина - замкомандующего объединенной группировкой российских войск на Украине - арестовали. Однако его заместитель опроверг слухи. Altapress.ru разбирался в ситуации.

Об аресте Суровикина сообщило издание The Moscow Times, а также военкор Владимир Романов.

Романов написал в Telegram, что Суровикин находится в СИЗО в Лефортово с 25 июня. Там же содержатся подозреваемые и обвиняемые по статье о госизмене.

Также писали, что вместе с Суровикиным в СИЗО находится его заместитель Андрей Юдин. Однако тот опроверг свой арест.

Я нахожусь в отпуске. Дома»,— сказал Андрей Юдин Ura.ru.

The New York Times писало, что Сергей Суровикин мог знать о том, что Пригожин готовит мятеж. Есть версии, что генерала подозревают в помощи ЧВК "Вагнер" или в том, что Суровикин не помешал бойцам.

Напоминаем, что 24 июня глава ЧВК "Вагнер" объявил "Марш справедливости", и уже через пару часов бойцы оказались в Ростовской области, а затем заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону вместе с Пригожиным.