13 ноября
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Жизнь

"Слово пацана": эксперт оценил сериал про банды подростков

На днях на экраны вышла восьмисерийная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

По мнению эксперта по работе с молодежью Павла Горюнова, сериал не окажет воздействия на сознание подростков , указывает Lenta.ru. Фильм — о молодежных бандитских группировках Казани в конце 1980-х.

Картина будет интересна тем, кто был реальными свидетелями этой эпохи.

Современные подростки живут гораздо более интенсивной жизнью, нынешняя молодежь разительно отличается от показанной в сериале. Возрастные конфликты остаются в подростковой среде. Но разборки вышли на новый уровень — они зарождаются и реализуются в интернет-пространстве, или в ходе словесных баталий.

Ранее подростков, избивших и похитивших таксистку в Новосибирске, решили перевоспитать.

Нападение произошло ночью 5 декабря 2020 года. Местная жительница видела, как на пострадавшую напали и затащили в ее же машину Honda Fit.

Полицейские после непродолжительной погони остановили автомобиль и задержали преступников - трех подростков и мужчину.

Мужчина также проходил по делу о вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкое преступление, но "признан невиновным из-за отсутствия состава преступления".

Подростков отправили в воспитательную колонию - от 3 до 4 лет, а мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также сообщалось про банду подростков в Новосибирске, которая нападала на людей и отнимала ценные вещи, а также громила снежные городки.

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