«Слона не прокормим». Директор барнаульского зоопарка — о любви к животным и о том, почему у нас нет слона

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев на встрече в библиотеке им. Шишкова рассказал, как строился зоопарк, какими удивительными способами в него иногда попадают животные и о том, почему в нем до сих пор нет слона.

«Идешь на работу и мучаешься»

К основанию зоопарка Сергей Писарев пришел не сразу. Это не было идеей жизни, но судьба решила так. До этого будущий руководитель зоопарка 12 лет проработал в школе, из них несколько лет — директором. Это был очень насыщенный и яркий период. Затем его пригласили работать в административные органы, и по школе Сергей Викторович очень скучал, заезжал туда каждый день.

Сергей Писарев на встрече в библиотеке им. В. Я. Шишкова. vk.com/id179756346 Сергей Писарев на встрече в библиотеке им. В. Я. Шишкова. vk.com/id179756346

«На четвертый год такой жизни жена мне сказала: "Я же вижу, ты идешь на работу и мучаешься. Уходи". И я с таким облегчением вздохнул! — поделился Сергей Викторович. — Потому что это, правда, не мое. И я все-таки ушел. В то время ликвидировался парк "Лесная сказка", и глава администрации Индустриального района мне сказал: "Раз не хочешь работать с нами — займись парком". А у меня с детства были животные: кролики и козел Борька. Ухаживал я за ними сам. Я очень обрадовался. Вообще, я всегда старался по жизни делать то, что мне нравится. Поэтому из администрации я ушел без сожалений».

Каждый парк в Барнауле имел отличительные черты. «Центральный» был историческим, «Солнечный ветер» — с аттракционами, «Изумрудный» — с водоемом. А в «Лесной сказке» уже тогда был свой зооуголок — еще только с курицами и кроликами.

Кредиты, долгий процесс строительства, удовлетворение требований закона, сбор животных — все трудности в итоге окупились. С 2006 года количество посетителей зоопарка неуклонно растет.

«У меня нет сложностей»

Сергей Писарев рассказывает: работа ему не в тягость. Есть рабочие моменты, есть нюансы — но директор зоопарка бы не назвал свою работу сложной. Нужно быть оптимистом, считает Сергей Викторович.

Среди животных зоопарка прирожденные оптимисты тоже имеются. Из своих подопечных директор выделяет павлина:

«Наш павлин — яркий представитель оптимистов. Живет так, как ему вздумается, постоянно убегает. Ограждения его не волнуют. И убегает не просто так, а в гости к индюкам, они дружат. Он сходит, прогуляется, вернется домой».

В барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова В барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Заряжение людей позитивом, создание хороших новостей — это то, из-за чего зоопарк всегда остается актуальным и интересным. В том числе для журналистов. Это доброе — и есть то, что делает барнаульский зоопарк таким, какой он есть, считает Сергей Писарев.

Позитивные снимки из Барнаульского зоопарка. vk.com/zoo_22

В период пандемии зоопарк начал снимать видеоролики. Звездами стали медведь Саша и медвежонок Глаша, которую зоопарк тогда только приютил. Особенно — Глаша.

«Люди стали писать электронные письма, просили записать что-то для них. Однажды нам написала девушка из Ставрополя, очень попросила записать обращение к своей больной маме. Мы записали, — рассказал Сергей Писарев. — Самое счастье — в ответной реакции. В итоге эта девушка перезвонила и сказала, что мама благодаря этому видео выздоровела.

За то, что наша Глаша так помогала людям, мы поставили ей памятник. Делал ее известный скульптор из Санкт-Петербурга Ярослав Барков. У нас уже три его работы. Сейчас он делает срочный заказ на памятник собаке Варе, которая спасла наших бойцов на СВО, а сама, к сожалению, погибла».

Сергей Писарев уверен, что о животных можно и нужно говорить, и что то, что они делают, — важно и правильно.

«Открытие памятника собаке Варе будет большим мероприятием, и мы хотим, чтобы оно еще и стало событием в дань популяризации любви к братьям нашим меньшим», — отметил директор зоопарка.

«Купите льва!»

Директор зоопарка рассказал об изначальной идее: хотелось собрать только алтайских животных. Так бы и назвались: «Алтайский зоопарк». Но вмешались обстоятельства. Одно из самых ярких Сергей Писарев вспомнил с улыбкой.

«Звонок. Девушка из Красноярска. Купила в Санкт-Петербурге львенка. А он вдруг начал расти. Для нее это был шок. Говорит, купите льва! Я сказал, что для содержания льва нужны большие затраты, мы его не потянем. Через неделю опять звонок. Прислала видеоролик. Это видео, думаю, было бы первым в списке самых счастливых видеороликов: разорванный диван, разорванные кресла, и посреди всего этого — абсолютно счастливый львенок. У него все прекрасно, все сложилось. Девушка, бедная и несчастная, мне говорит: купите за 100 тыс. Я сказал, что не возьму. Проходит еще неделя. Девушка говорит: "Или покупаете за 50 тыс., или я его выбрасываю". Я сказал, что выбрасывать его я ей не советую — по закону придется отвечать. Через три дня звонок. Знакомый номер. Радостный голос говорит: "Я подъезжаю к Барнаулу, забирайте льва бесплатно!". Помню, как открылись двери машины, и он будто бы понял, куда его привезли. Протянул ко мне лапы. Я его беру. И все, и он мой, я его уже отдавать не собирался. Тогда еще был юбилей Алтайского края. Назвали льва, естественно, Алтаем».

Вольер все-таки строить было надо. Зоопарк обратился к общественности. В итоге пришла Марина Зюзина, жена гендиректора ТД «Киприно» Дениса Зюзина, и помогла. Вскоре они купили и львицу. Благотворителям, конечно, дали ее назвать. Львицу стали звать Ая. Ая для Алтая.

Лев Алтай Барнаульский зоопарк Львица Ая в барнаульском зоопарке. altapress.ru Львица Ая в барнаульском зоопарке. altapress.ru

Так пришлось отказаться от идеи «Алтайского зоопарка». Когда, однако, спрашивают о таких крупных животных, как слон, или жираф, или белый медведь, Сергей Писарев отмечает: есть животные, содержание которых себе могут позволить только бюджетные зоопарки с большим финансированием.

«Зебра — это одно. Ее нужно держать зимой в тепле, и это все особенности. Корм ей требуется обыкновенный. А слон? Это же тонны корма. И тонны навоза. Частный зоопарк просто не может такое потянуть. Даже если все жители края постоянно будут ходить к нам в зоопарк, мы слона не прокормим».

Сергей Писарев с досадой отмечает, что очень хочет в зоопарк альпаку. Однако приобрести ее очень сложно. Дорого, и купить пока что негде.

«Животных нужно было спасти»

В ответ на критику зоозащитников Сергей Писарев всегда говорит, что никогда не против дельных замечаний. Однако когда люди сами ничего делают в защиту животных и не готовы посмотреть на ситуацию с другой стороны, он прерывает общение.

«Многие зоопарки были созданы только по той простой причине, что животных нужно было спасти. Все зоозащитники должны знать: по вине человека уже исчезло более 800 видов животных, — отметил Сергей Писарев. — Поэтому одна из главных задач зоопарков — восполнение видового разнообразия. А также спасение пострадавших животных. Вот сбили лису на трассе. В дикую природу она уже не сможет вернуться. Куда ее? В зоопарке она проживет счастливую долгую жизнь. Срок жизни в неволе, кстати, гораздо больше. Не надо окружать себя людьми, которые видят в твоей работе сплошной негатив».

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