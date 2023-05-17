Слезы Джонни Деппа и запрет протестов: как прошло открытие Каннского фестиваля

Запрет протестов

В начале мая сценаристы Голливуда единогласно решили начать первую за 15 лет забастовку, чтобы добиться улучшений условий трудового договора.

Кроме того, сейчас во Франции народ массово протестует против пенсионной реформы. Региональные власти ввели запрет на митинги на большей части территории Канн, чтобы предотвратить гражданские беспорядки.

Премьера фильма "Жанна Дюбарри"

Картина открытия режиссера и актрисы Майвенн «Жанна Дюбарри» рассказывает о любовнице французского короля Людовика XV, которого сыграл Джонни Депп.

Это первое актерское появление Джонни после череды судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд. После премьеры фильма актер не сдержал эмоций и расплакался.

"Джонни Депп, скованный рамками французского языка, на котором играет впервые, оказывается более подкован в визуальной составляющей, компенсируя отсутствие реплик грозными взглядами. Остальная его мимика остается непривычно спокойной", — пишет Forbes.

Сериал "Кумир" от HBO. Обложка сериала

Чего ждать дальше?

В рамках кинофестиваля покажут еще несколько картин, которые еще до премьеры успели привлечь к себе внимание зрителей.

Например, впервые покажут несколько эпизодов сериала «Кумир» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Рейтинг ожидания сериала на "Кинопоиске" составляет 99%.

Фильм "Индиана Джонс и колесо судьбы" покажет последнее появление 80-летнего Харрисона Форда в роли смелого археолога Индианы Джонса.

Ранее Бузова решила отправить свой клип на Каннский фестиваль. Ее команда снял даже не клип, а короткометражное кино. Певица решила отправить работу на международный Каннский фестиваль.