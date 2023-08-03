4 августа
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Жизнь

Следком взял на контроль дело о разрушающемся доме в Алтайском крае

Одна из жительниц Горняка пожаловалась на плохие условия проживания в аварийном доме на ул. Миронова, 116, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

По словам женщины, она обеспокоена, что жильцы дома могут в любой момент остаться без крыши над головой.

На стенах здания появились трещины, в подвале стоит вода, а фундамент ушел под землю.

При этом дом не признали аварийным. Правоохранители организовали доследственную проверку.

Следователям предстоит дать юридическую оценку должностным лицам Горняка, а также проверить их на халатность.

Кроме того, дело на контроль взял руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее аварийный дом на ул. Советской Армии начали сносить в Барнауле.

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