Следите за языком. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время заботы об отце и улучшения речи. Записывайтесь на курсы ораторского мастерства, особенно если давно откладывали. Успех и заработок на неделе зависит от того, как и что вы говорите. Постарайтесь меньше грубить и материться. И не врите себе», — советует барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что изменится в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Овны, в голове наконец-то больше ясности. Можно ставить глобальные цели. Получится настроиться на нужный лад. Двигаться будете в правильном направлении. Новые, странные идеи не отвергайте, записывайте.



Тельцы чувствуют себя намного лучше. Планируйте важные дела, активничайте, восстанавливаетесь. Не отказывайтесь от помощи и поддержки. Занимайтесь ремонтом внутренней тишины и покоя.



Близнецы, вы сами себя можете поднять и продвинуть или сильно откатить назад. Развивайте письмо. Возьмите ручку, карандаши, фломастеры в руки, рисуйте, пишите, попробуйте нейрографику.



Раки в начале недели чувствуют себя в своей тарелке. С пятницы страхи могут дать о себе знать. Не суетитесь. Вопросы речи выходят на первый план. Посмотрите на себя стороны.



Львы, вам возможно придется на неделе заниматься вопросами рода, генетики. Возвращение в прошлое, к недоделанным делам может вызвать стресс. Следите за речью. Она сильно влияет на ваше здоровье.



Девы, вы изобретательны и харизматичны как никогда. Учитесь. Это приведет мозги в порядок. Зону комфорта потеряете, если вернетесь к старому образу жизни или отношениям.

Кофе. Уют. СС0

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

Весы, в понедельник и четверг сложнее будет действовать и разбираться в обстановке. В остальные дни недели получите должную поддержку и заботу. Самочувствие и настроение тоже будут на высоте.Скорпионы, забота о здоровье приведет вас в тонус, в порядок. Появится больше знаний, мудрости для решения текущих задач. Вы можете стать яркими, заметными благодаря своей речи.Стрельцы, на неделе появятся силы, энергия генерировать новое, создавать, планировать, инвестировать в нужные дела, проекты. Нерешенные вопросы в отношениях с отцом напомнят о себе.Козероги, вам кажется, что все запутано. Сил действовать нет. Сейчас сможете заняться анализом своего прошлого и ошибок. Это может вызвать тревогу, волнение. Но и принесет результат - обновление.Водолеи, у вас появится понимание причин вашего безденежья. То, как вы разговариваете с близкими, играет тут немаловажную роль. Обновление отношений произойдет через возвращение к разговорам с партнером.Рыбы, вы как будто заблокированы. Но на неделе появится шанс сдвинуть кое-что с места. Для этого нужно сильно постараться следить за своей речью. Непростая задача. Но пробовать можно.