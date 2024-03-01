Сладость в радость. Как барнаульский кондитер с сахарным диабетом печет мини-торты и «мужские» конфеты

Ольга Минахметова - неправильный «диабетик». Несмотря на диагноз, она печет сладкие торты и пирожные в своей мастерской «Крем – Сода» и радует покупателей конфетами в виде пельменей. Как молодому кондитеру это удается – в материале altapress.ru.

Сладкий вдохновитель

Сладкое для Ольги – не запретный плод, а источник вдохновения. Но в кондитерство она пришла не сразу.

С 19 лет девушка «варилась» в общепите и работала на разных позициях. Спустя три года она решила сменить кастрюли и сковородки на миксер и формы для выпечки – и стала познавать все тонкости кондитерского ремесла.

«Еще тогда я задумалась об открытии собственного дела. Но мне не хватало опыта и необходимых финансов. Поэтому я решила сначала поучиться у других мастеров, а заодно и подкопить денег», - вспоминает Ольга.

На то, чтобы набить руку, у девушки ушло еще около двух лет. Ольга работала в разных заведениях: Coffee Bull, «Черри Мерри», O’Bakery. Печь тортики и пирожные училась прямо на месте и начинала, как помощник кондитера. Постепенно девушка росла в должности и стала приближаться к открытию своей кондитерской.

В поиске финансов Ольга первым делом рассматривала различные кредитные программы. Но затем наткнулась на Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Особенно ее заинтересовала грантовая программа в сфере молодежного предпринимательства.

Ольга Минахметова Юлия Дильман

Помощь на старте

«Грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно – это социальные и молодые предприниматели, чьи предприятия принесут наибольший эффект», - рассказывают в центре «Мой бизнес».

По программе начинающие предприниматели могут получить до 500 тыс. рублей на открытие собственного дела. Эти средства можно потратить на приобретение оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сырья, оплатить аренду, первый взнос по франшизе, продвижение проекта в СМИ, объясняют в ведомстве.

В 2022 году в Алтайском крае гранты для молодежного предпринимательства предоставили 57 субъектам МСП на общую сумму 28 млн. 389 тыс. рублей, в 2023 - 49 предпринимателям на общую сумму 23 млн. 689 тыс. рублей.

Получить такую финансовую поддержку могут молодые люди до 25 лет. На тот момент у Ольги оставался всего год, чтобы успеть попасть в программу. И девушка решилась.

Кондитерская "Крем - Сода" Юлия Дильман

И название, и ингредиент

Ольга прошла обучение по направлению осуществления предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес» - это было обязательным условием для получения гранта. «Там меня поднатаскали в финансовых вопросах, например, рассказали, как составить финансовую модель и бизнес-план», - рассказывает кондитер.

«Я четко знала, для чего мне нужны средства и что я хочу получить в результате. Пожалуй, это и помогло мне получить грант», - вспоминает Ольга.

Новую кондитерскую предпринимательница назвала «Крем – Сода». «Это словосочетание сразу ассоциируется у нас с одноименным лимонадом, а значит, с чем-то сладеньким. Кроме того крем и сода – это неотъемлемые ингредиенты любого кондитера», - рассказывает девушка.

Грант помог Ольге покрыть 75% расходов. А 25% она внесла сама – в этом ей помогли родители. Большая часть средств ушла на аренду помещения и покупку оборудования. Оно в кондитерском деле особенно дорогое. Без хорошей печи и холодильника бизнес просто рухнет, уверена предприниматель.

Кондитерская "Крем - Сода" Юлия Дильман

Обязательная проба

Но кондитерский рынок очень требователен к новичкам. Конкуренция в нем высока - только в Барнауле насчитывается около 30 кондитерских, согласно данным 2GIS. И если хочешь остаться на плаву, нужно предложить покупателям что-то новенькое.

По словам Ольги, сейчас люди ищут новые вкусы и яркие сочетания. Особенно популярны «фисташка-малина» и «лаванда-черная смородина». Также в почете – необычные формы. На 23 февраля Ольга делала «мужские» конфеты в виде пельменей. В «тесто» из белого шоколада кондитер положила трюфельную начинку.

Еще один новый тренд - небольшие размеры тортов. Все больше покупателей предпочитают маленькие бенто-тортики, которые можно съесть одному или с лучшим другом. Весит такой десерт не больше 500 граммов.

«Чаще всего заказчики просят украсить торт необычной надписью или съедобной фотопечатью. Особенно ее любят подростки и просят добавить изображение любимого персонажа из игры или аниме», - рассказывает кондитер.

Свои десерты Ольга обязательно пробует – но в меру, не забывая о заболевании. Это натолкнуло ее на мысль в будущем создать линейку полезных десертов без сахара. Вместо него ПП-кондитеры используют натуральные сиропы.

Расширение и новый штат

В ближайшее время девушка планирует открыть отдельную точку продажи, где будут варить кофе и продавать ее пирожные и торты на вынос.

Сейчас Ольга в одиночку трудится в сладкой мастерской. Но вскоре планирует расширить штат и нанять трех человек: еще одного кондитера и двух продавцов-бариста на точку продажи.

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