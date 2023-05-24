Сладкая вата, розыгрыш и море позитива. В Барнауле весело отметили день рождения ТЦ «Лидер»

Как проходил праздник
С обеда у торгового центра было многолюдно. Детвора выстроилась в очередь за сладкой ватой. Она оказалось такой вкусной, что оторваться от лакомства было сложно.
Прекрасные феи-эквилибристки дарили всем улыбки и цветные воздушные шары. А звуки музыки и танцы привлекали сюда все больше людей.
С 14.00 у торгового центра началась развлекательная программа. Выиграть мог каждый, надо было только поучаствовать в конкурсе. Например, угадать торговые отделы, которые есть в «Лидере». Оказалось, что их знают даже маленькие дети.
Или ловко и быстрее всех прокатить по полосе препятствий торговую тележку. А еще лучще — эффектно станцевать в батле. И все это весело, шумно и задорно, как и должно быть на дне рождения.
Как будет проходить розыгрыш
Как известно, день рождения не обходится без подарков. 20 мая их мог получить каждый, кто совершил покупку в отделах «Лидера» на сумму от 500 рублей. Надо было только сдать чек, написав на нем свои контактные данные.
К концу праздника чеков набралось очень много. Кто же самый большой счастливчик, все узнают 24 мая. На странице торгового центра в Вконтакте пройдет розыгрыш главного приза — смарт-телевизора.
Чем привлекает «Лидер»
День рождения прошёл, а торговый центр «Лидер» продолжает каждый день принимать покупателей. Вот уже два года, как его не узнать. ТЦ не просто капитально отремонтировали внешне и внутренне, но и сделали максимально комфортным для арендаторов и посетителей.
Купить в «Лидере» можно все необходимое — продукты питания и бытовую химию, канцтовары и игрушки, одежду и парфюмерию, товары для животных и инструменты. Заходишь — глаза разбегаются. А еще здесь можно вкусно покушать.
И все это в шаговой доступности, недалеко от дома.
Торговый центр «Лидер» давно стал местом притяжения и проводником в мир приятных покупок.