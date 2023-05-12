Скульптура раздора. Автор "Сибирского кота" рассказал, что ждет скандальный арт-объект

Художник-скульптор и автор арт-объекта "Сибирский кот" Никола Питерский рассказал "Газете.ru" , какая судьба ждет его скандальное творение в Барнауле.

Никола Питерский рассказал, что ожидал негативную реакцию после установки скульптуры. По этой причине художник изначально собирался поставить ее в закрытом ночном клубе.

Однако, по словам художника, городская администрация одобрила проект. Люди в Министерстве культуры дали устное подтверждение на установку "Сибирского кота".

Скульптуру установили на проспекте Ленина, рядом с рестораном «Пили-швили». Он простоял всего пять часов, после чего большинство горожан начали возмущаться и подавать жалобы.

"Они начали нажимать на разные рычаги: «А как вы посмели? Вы бы еще ему член приделали». Хотя у кота есть гендерное отличие: я сделал просто перевернутое сердечко и кот не тянется к нему, он тянется к пузику", - сообщает Питерский.

Действительно, арт-объект выглядит весьма колоритно. Чугунный кот в черных очках, не стыдясь, умывается в интимных местах на высокой табуретке. На спинке выведена надпись "Сибирским котам. Любой месяц март".

"Сибирского кота" убрали, однако скандал на этом не закончился. Люди стали, наоборот, просить вернуть его обратно и даже предлагали выкупить арт-объект.

"В общем, кот расколол публику на две части, не оставляя никого равнодушным. Он показывает нарывы общества, оно становится более озлобленным и начинает резко реагировать: что в том случае, когда мы его поставили, что в том случае, когда мы его убрали", - поделился художник.

Питерский надеется оставить «Сибирского кота» в родном городе и уже ищет для него новое место. Одно из них - терраса бара-ресторана «Крыша».