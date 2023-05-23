Скрытую главу Библии обнаружили ученые

Она была скрыта под другим разделом текста более 1500 лет назад, указывает Газета.Ru. Книга хранится в библиотеке Ватикана. Это Евангелие – первая книга Нового Завета.

Для исследования историки отсмотрели фотографии всех разворотов книги. Так они могли увидеть более ранний текст.

Он - первая версия главы 12.

Рейтинг

Ранее рейтинг книг о Боге составили в России. Лидером стал роман "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, опубликованный в 2020 году.

На втором месте - книга филолога и специалиста по древнерусской литературе Евгения Водолазкина "Лавр". Роман повествует о сложном и долгом пути старца, который стремится исцелить всех нуждающихся.

Третье место занимает бестселлер Элизабет Гилберт "Есть, молиться, любить". По сюжету героине предстоит провести в индийском ашраме несколько месяцев, а также найти духовного наставника.