20 августа
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Жизнь

Скончался "крымский Хатико", который 12 лет ждал хозяина на набережной Ялты

Скончался пес по имени Мухтар, которого прозвали "крымским Хатико". Свое прозвище он получил не просто так - верный друг ждал умершего хозяина 12 лет на набережной Ялты. Об этом сообщает "КП-Крым".

Крымский Хатико
Крымский Хатико
Подслушано Ялта

Пес Мухтар был главной достопримечательностью Ялты. Он жил на набережной и ловко "подпевал" уличному музыканту - трубачу Виктору Малинковскому. Такое шоу очень нравилось местным жителям, а гости курорта специально приезжали ради знаменитого дуэта.

Мухтар каждый день приходил на набережную не просто так. 12 лет назад он потерял своего хозяина, который работал спасателем. Во время очередного задания он погиб. А верный друг остался ждать его на прежнем месте - у берега моря.

По этой причине пса и прозвали Хатико. Его попытался приручить уличный музыкант, с которым чуть позже он начал исполнять песни.

Местные жители рассказывают, что в последнее время Мухтар стал приходить на набережную все реже - начало подводить здоровье. Пес тяжело ходил, постоянно лежал и болел.

В этом году крымскому Хатико исполнилось около 15 лет. Он скончался 16 августа. После смерти Мухтара в Ялте предлагают поставить ему памятник - и чтобы он обязательно смотрел в сторону моря.

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