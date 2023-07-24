25 июля
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Жизнь

Скончался известный алтайский врач Владимир Гамеев

В возрасте 84 лет скончался известный врач из Алтайского края Владимир Гамеев. Об этом сообщает "Катунь 24".

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Прощание с Владимир Гамеевым состоится в Москве. Заслуженного врача похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Гамеев родился 28 мая 1939 года в селе Верх-Камышенка Краснощековского района. В 1964 году он окончил Алтайский государственный медицинский институт и три года проработал в качестве врача-хирурга в Родинской районной больнице.

Затем Гамеев переехал в Рубцовск и стал работать в Городской больнице №1. Всего через два года он стал заведующим отделения и проработал в больнице вплоть до выхода на пенсию.

Владимир Гамеев внес большой вклад в развитие больницы в Рубцовске. Здесь открылись отделения анестезиологии и реанимации, детское хирургическое отделение, гнойное хирургическое отделение и отделение неотложной хирургической помощи.

Заслуженный врач значительно расширил знания в области медицины на Алтае. Он внедрил более 40 операционных вмешательств из опыта других хирургических школ.

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