Скончался актер из "12 стульев" и "Бронзовой птицы"

Советский актер и поэт Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни 10 мая, сообщает Starhit со ссылкой на социальные сети близких артиста.

Севастьянов был известен своими ролями в фильмах "Бронзовая птица", "12 стульев", а также "Последняя осень", "Капитан Фракасс" и "Небеса обетованные".

В картине "Капитан Фракасс" актер сыграл главную роль, а в "12 стульях" Гайдая исполнил роль аптекаря.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — сообщили родственника артиста.

Ранее скончался Вячеслав Зайцев - первый модельер СССР и создатель знаменитого балахона Аллы Пугачевой.