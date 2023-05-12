Скончался актер из "12 стульев" и "Бронзовой птицы"

Севастьянов был известен своими ролями в фильмах "Бронзовая птица", "12 стульев", а также "Последняя осень", "Капитан Фракасс" и "Небеса обетованные".
В картине "Капитан Фракасс" актер сыграл главную роль, а в "12 стульях" Гайдая исполнил роль аптекаря.
«С прискорбием сообщаем, что 10 мая ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — сообщили родственника артиста.
Ранее скончался Вячеслав Зайцев - первый модельер СССР и создатель знаменитого балахона Аллы Пугачевой.