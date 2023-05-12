12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался актер из "12 стульев" и "Бронзовой птицы"

Советский актер и поэт Олег Севастьянов скончался на 74-м году жизни 10 мая, сообщает Starhit со ссылкой на социальные сети близких артиста.

Олег Севастьянов.
Олег Севастьянов.
Кадр из фильма

Севастьянов был известен своими ролями в фильмах "Бронзовая птица", "12 стульев", а также "Последняя осень", "Капитан Фракасс" и "Небеса обетованные".

В картине "Капитан Фракасс" актер сыграл главную роль, а в "12 стульях" Гайдая исполнил роль аптекаря.

«С прискорбием сообщаем, что 10 мая ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию», — сообщили родственника артиста.

Ранее скончался Вячеслав Зайцев - первый модельер СССР и создатель знаменитого балахона Аллы Пугачевой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость