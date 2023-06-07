Скончалась актриса фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Лилита Озолиня скончалась 5 июня
"Ее талант и интеллект сформировали театр "Дайлес" уже более полувека", - пишет пресс-служба театра.
Биография
Лилита Озолиня родилась в 1947 году в Риге. В 1971 году она окончила актерский факультет Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса.
Еще до окончания консерватории Озолиня начала работать в театре «Дайлес» — тогда он назывался Художественным театром имени Яна Райниса.
Озолиня играла не только в театре, но и в кино. Наибольшую известность ей принесла роль в советском семисерийном художественном фильме «Долгая дорога в дюнах».
«Долгая дорога в дюнах»
Премьера фильма состоялась в 1982 году. Картина рассказывает о событиях в Латвии во время и после Второй мировой войны. В центре сюжета — история сына рыбака Артура и его возлюбленной Марты, роль которой исполнила Озолиня.