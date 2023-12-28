Сколько россиян хотят съездить в Горный Алтай на новогодние праздники и сколько это будет стоить

Аналитики Авито.Работы опросили более 7 тыс. работающих россиян и выяснили их планы на новогодние праздники. Известно, что почти половина опрошенных собираются в путешествие.

При этом только 31% опрошенных удалось выбраться из дома в 2022 году.

В Горный Алтай хотят съездить 16%. Средняя стоимость аренды квартиры на сутки выросла на 55% к декабрю прошлого года — 2,5 тыс. рублей.

Это на 400 рублей дешевле, чем аренда квартиры в Сочи - 2,9 тыс. рублей. Туда, кстати, хотят поехать 23% респондентов.

Зима. Снег в горах. Горные лыжи. CC0.

А вот Санкт-Петербург обойдется дешевле. По крайней мере по стоимость жилья. Там аренда квартиры обойдется в среднем в 2,3 тыс. рублей. Прирост цены к декабрю 2022 года составил чуть больше трети - 34%.

Санкт-Петербург зимой. unsplash.com

Отдохнуть на Байкале собираются 19% опрошенных россиян. Средняя стоимость квартиры в аренду обойдется в 2,3 тыс. рублей в сутки. Прирост к прошлому году составил 38%.

Байкал зимой. Klas Š, CC BY 2.0, part from original.

В Москве встретить Новый год или просто отдохнуть на каникулах хотят 18% опрошенных. При этом стоимость аренды квартиры на сутки снизилась на 6% до 3,5 тыс. рублей.

Карелия желанна для 14% россиян. А стоить жилье будет в среднем 2 тыс. рублей в сутки.

В новогоднюю Казань собираются поехать 12% респондентов. Аренда квартиры — 2,4 тыс. рублей. Она подорожала на 55%.

Казань. unsplash.com

В отдаленный Калининград хотят поехать 11% опрошенных. А стоить аренда квартиры будет столько же, сколько и в Карелии — всего 2 тыс. рублей в сутки. На 48% дороже, чем в прошлом году.