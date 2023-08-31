Сколько новых учеников, учителей и школ появится в Барнауле 1 сентября

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Сколько учеников пойдут в первый класс?

В первый класс пойдут 10,3 тыс. маленьких барнаульцев. Эта цифры может вырасти, так как приемная кампания в первые классы продолжается до 5 сентября.

Всего в новом учебном году 92 тыс. человек сядут за парты.