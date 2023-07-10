Сколько еще мучиться? Жители пригородного поселка вблизи Барнаула продолжают бороться за воду

Советский запас закончился
Березовка, как все пригороды Барнаула, быстро растет — горожанам нравится жить в своем доме на своей земле. Но за годы развития здесь жилищного строительства власти так и не озаботились модернизаций сетей водоснабжения, построенных еще в советское время.
Делается все шиворот-навыворот. Когда землю под строительство домов давали, почему не думали о коммуникациях? — возмущается Александр Терентьев, побывавший в Березовке вместе с помощником.
В итоге сеть водоснабжения ветшает и не справляется с растущей нагрузкой. Как уже писал altapress.ru, в начале июня из-за крупного сбоя около трети Березовки и весь поселок Новый остались без воды в тридцатиградусную жару.
Система не справляется
Один из местных активистов объясняет: трубы водоснабжения в Березовке старые, грязные, забитые и имеют маленький диаметр, и к тому же, не закольцованы.
В советское время совхоз был подключен как надо, а сейчас неразбериха. Вплоть до того, что соседние дома на одной улице подключены по-разному: один напрямую, второй — обходным путем. Все эти «завитушки» отбирают воду, — говорит он.
При этом некоторые жители устанавливают мощные насосы, которые оттягивают воду на себя, лишая ее соседей.
Со своей стороны коммунальщики объясняют: летом большой разбор воды, поэтому система не справляется.
Тем временем жители вынуждены каждую ночь, когда напор воды становится немного больше, запасать воду флягами. Многие перестали садить огороды — поливать нечем. Качество воды остается низким: вода мутная, грязная, с примесями песка, с неприятным запахом.
Неопределенность сохраняется
По словам Александра Терентьева, глава администрации района понимает: решать проблему надо. Она пообещала изыскать 2,5 млн рублей на проектные и изыскательные работы для строительства новой водонапорной башни — этот вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии Первомайского райсобрания. Участок для башни зарезервирован.
А вот сроки строительства власти, увы, не называют. Так что на вопрос, сколько еще мучиться жителям Березовки, ответа пока нет.
В начале июня altapress.ru рассказывал, что жители микрорайона Радужный барнаульского поселка Бельмесево и алтайского райцентра Поспелиха тоже жалуются на низкое качество воды.