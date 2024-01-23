Сказка для больших и маленьких. Барнаульский Крошечный театр отметили среди лучших социальных проектов

В декабре прошлого года в Барнауле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес-2023». Лучшим социальным проектом в культурно-просветительской сфере стал Крошечный театр индивидуального предпринимателя Надежды Воробьевой.

Появление «Крошки» на свет

Крошечный театр — это камерный интерактивный театр для детей от одного года. Он относится к детскому клубу «Крошка Ру». Именно он начал показывать первые интерактивные спектакли для детей раннего возраста.

Несколько лет «Крошка Ру» проводил развлекательные программы и спектакли для маленьких зрителей. А в прошлом году выделил театр как отдельное направление. Благодаря этому, руководители театра смогли уделять еще больше внимания сценариям, наполнению спектакля, подбору музыки и реквизита.

На текущий момент в сфере детских культурно-развлекательных мероприятий в Барнауле наблюдается акцент на зрелищность детских мероприятий: цирк и подобные шоу-программы, выставки бабочек, роботов и т.п. Современный родитель часто ищет быстрое и яркое развлечение, способное заинтересовать и без того перегруженного впечатлениями ребенка. Подобный подход препятствует развитию навыка следовать за развитием сюжета, сохраняя внимание и интерес. Детям все сложнее сопереживать героям, испытывать эмоции от литературного произведения и получать эстетические впечатления. Поэтому материал наших спектаклей — это произведения детской классической и народной литературы, — объясняет Надежда Воробьева.

От «Репки» до «Морозко»

Спектакли в Крошечном театре четко разделены по возрасту. Есть сказки для совсем маленьких детей — от одного года до двух, и отдельные представления для ребят от 2 до 4 лет. Проводятся спектакли для зрителей от 3 до 5 лет и тематические вечеринки от 6 до 10 лет.

Для маленьких детей разница в возрасте даже в несколько месяцев имеет огромное значение. Годовалый малыш очень отличается по восприятию и способу игры от ребенка трех лет. Поэтому для маленьких детей невозможно предложить общий продукт, если мы говорим о качестве, — объясняет Надежда Воробьева.

Руководитель театра не скрывает, что такое разделение детей на группы усложняет набор зрителей на спектакль с коммерческой точки зрения. Ведь руководители сознательно ограничивают нижнюю и верхнюю границу. Но такой подход позволяет театру предложить ребенку максимально комфортный именно для его возрастных особенностей формат представления, отмечает руководитель.

Все сказки Крошечного театра подбираются под конкретную группу детей, с учетом их возрастных особенностей.

Каждое литературное произведение, которое мы берем в работу, мы тщательно адаптируем под наш формат, чтобы сделать основную идею сказки максимально понятной для детей, а саму сказку — яркой и впечатляющей, — рассказывает руководитель театра.

Например, сказка «Репка» подходит для детей от года до двух лет. А «Щелкунчика» показывают ребятам от 4 до 6 лет. Отличаются они друг от друга не только сюжетом, но и наличием отрицательного героя. Он появляется только в сказках для детей от трех лет. Это добавляет динамики и азарта в игровое действие, но не подходит для совсем маленьких.

Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Крошечный театр — спектакль «Щелкунчик». Фото предоставлено Крошечным театром. Основной возраст, с которым мы работаем, это дети от 2 до 4 лет, для этого возраста мы адаптируем большинство сюжетов, которые берем в работу. Это народные сказки («Лисичка со скалочкой», «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят») и авторские сказки («Серебряное копытце» П. Бажова, «Серая шейка» Д. Мамина-Сибиряка, «Морозко» В. Одоевского), — рассказывает Надежда Воробьева.

А вот детям постарше — от 6 до 10 лет — сказки уже не показывают. Для них устраивают тематические вечеринки.

Благодаря театру, дети знакомятся в наглядной форме с детскими литературными произведениями и народными сказками. Мы регулярно слышим от родителей, что до нашего спектакля ребенок не знал о некоторых произведениях. Например, со сказкой «Морозко» большинство зрителей познакомилось впервые на нашем спектакле, — рассказывает руководитель театра.

Для самых маленьких

Отдельная гордость Крошечного театра — их малышники. Так называют представления для детей от одного до двух лет, и они заметно отличаются от других форматов.

Спектакль строится на взаимодействии педагога с мамами малышей. Ведь они — главный проводник в мир сказки. С ними общается не просто артист, а профессиональный педагог раннего развития, умеющий вовлечь в игровое действие детей такого возраста.

Работа идет в очень тесном контакте, поэтому на таком спектакле присутствует всего восемь человек. Все дети сидят на подушках вместе с мамами, у них на руках.

В этих спектаклях максимально простой сюжет, за развитием которого не надо следить. Действие лишено проблемы, которую нужно обязательно решить. Часто за основу руководители театра берут народные потешки или стишки, например из цикла «Игрушки» Агнии Барто. Используют и первосказки, ту же «Курочку Рябу», которую адаптируют под малышей.

Маленьких зрителей очень бережно погружают в сказочную ситуацию и также аккуратно из нее выводят. В таких сказках много сенсорного и музыкального раздаточного реквизита, простого в применении (собирать, разбирать, складывать, звенеть и т.д.). Герои спектакля — это перчаточные куклы, которых малыши очень любят.

Кинуть снежок в волка

Еще одна особенность Крошечного театра — вовлечение маленького зрителя в представление. Например, дети сами могут повлиять на сюжет спектакля и даже сразить злодея, кинув ему снежок в нос. Это помогает маленьким зрителям не устать и дарит им яркие эмоции. «Ведь очень сложно высиживать в роли пассивного зрителя 40 минут», — замечает Надежда Воробьева.

Непосредственное участие ребенка в действии, когда у него появляется возможность принять участие в решение проблемы героя, повышает его интерес и способность воспринимать сюжет, что способствует знакомству ребенка с литературным произведением, — считает руководитель.

При этом дети участвуют в спектакле не все время, а периодически. «То есть посидели, посмотрели спектакль, потанцевали или поиграли в спокойную игру, потом подошли познакомиться с перчаточной куклой или закидали снежками волка», — перечисляет руководитель театра. Направляют действие представления артисты-педагоги.

Надежда Воробьева рассказывает, что многие родители приводят своих детей на спектакли не один раз.

Наши маленькие зрители каждый день учатся чему-то новому, совершают открытия и маленькие подвиги. А когда вырастут, то смогут изменить целый мир, — считает руководитель театра.

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