Скандальная сеть суши попыталась оспорить запрет на рекламу в Барнауле

Представитель сети суши и роллов "Ёбидоёби" в Барнауле Михаил Сергеев попытался вернуть право на рекламу в городе. Об этом стало известно из картотеки дел краевого арбитражного суда.

Бизнесмен обратился в суд в попытке оспорить решение УФАС в Алтайском крае о признании рекламы сервиса ненадлежащей.

Однако дело не начали, так как заявитель не предоставил документы, подтверждающие направление копии заявления ответчику и уплату госпошлины. Михаилу Сергееву предстоит устранить эти нарушения до 15 июня.

Напоминаем, что на название бренда суши пожаловался один из барнаульцев. УФАС признал название "Ебидоеби" провокационным и отметил, что в нем прослеживается завуалированный мат.

Сергеев заявил, что коммерческое наименование "Ёбидоёби" не связано с нецензурной лексикой. Оно транслитерацией передает название японский текст "День недели – суббота"

Однако доводы бизнесмена оказались малоубедительны, и одному из заведений в Барнауле пришлось поменять вывеску.