2 октября
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Жизнь

Скандал: у известного российского певца и композитора объявился 51-летний внебрачный сын

Житель Железногорске Красноярского края и работает на горнолыжном курорте начальником отдела IT.

Пианино.
Пианино.
youperm.ru

Мужчина утверждает, что он — внебрачный сын российского композитора Вячеслава Добрынина. Об этом стало известно из программы «Ты не поверишь!».

51-летний мужчина узнал о своем настоящем отце семь лет назад — мать рассказала об этом ему, когда по ТВ показывали юбилейный концерт Добрынина, указывает Газета.Ru.

Ранее Добрынин и Пригожин назвали звезд российского шоу-бизнеса тупыми. Мэтры согласились в том, что сейчас певцом может стать любой желающий и образование для этого иметь не обязательно. Некоторые, по их мнению, не знают нот и не умеют выражать свои мысли. Добрынин подчеркнул, что, в отличие от коллег по цеху, закончил Московский государственный университет, а потом поступил в аспирантуру.

Между тем известного российского певца увезли со сцены на рояле.

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