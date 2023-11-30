Синтетический убийца. Как на Алтае борются с метадоном, отравляющим десятки людей

Опасный наркотик метадон начал набирать популярность и в Алтайском крае. От его воздействия в 2023 году пострадало 60 человек, больше половины из них — погибли. Чем он опасен и как в регионе борются с его поставщиками, обсудили во время пресс-конференции в Минздраве региона врачи и представители правоохранительных органов.

Безрадостные цифры

Наркоситуация в Алтайском крае остается довольно напряженной. По данным Роспотребнадзора, за 10 месяцев в регионе зарегистрировано 262 случая острых отравлений, из них с летальным исходом – 89.

Есть среди этого числа и те, кто принимал метадон. С начала года от него пострадали 60 человек, из них погибли 36.

О метадоне стали все чаще говорить из-за резонансного случая в Астрахани. В ноябре из-за него отравились сразу 19 человек, трое из которых скончались. Это относительно новый наркотик, хотя полиция встречается с ним не в первый раз, отмечает зам. начальника УНК ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Бжицких. Это синтетический опиоидный наркотик, который раньше входил в состав лекарств за рубежом.

За десять месяцев химико-токсилогическая лаборатория краевого наркодиспансера сделала более 2 тыс. положительных анализов. Метадон выявили в 2,6% случаев, а его содержание вместе с другими запрещенными веществами обнаружили в 7%.

Лаборатория. СС0

В 2023 году распространение метадона в крае выросло на 40%, по сравнению с прошлым годом. Такие данные привел главный психиатр-нарколог края Андрей Иванов.

«Можно сделать вывод, что количество этого наркотика в незаконном обороте в регионе начинает расти. Еще пять лет назад метадон был характерен для таких крупных городов как Москва и Санкт-Петербург, а сегодня он появляется уже в субъектах СФО», - сообщил Иванов.

Большинство наркотиков, в том числе и метадон, попадают в Алтайский край из Центральной части России, согласно данным УНК ГУ МВД. Самый ближайший канал — Новосибирск.

Наркотики. СС0

Смертельный дурман

«Синтетические наркотики опасны свой высокой наркогенностью — то есть способностью вызывать зависимость. Оно оказывает чрезвычайно неблагоприятное влияние на здоровье человека», - объясняет Андрей Иванов.

По словам главного токсиколога Алтайского края Германа Балаганского, раньше метадон встречали редко и в «чистом» виде. За счет этого врачам удавалось привести в чувство пациента уже через два часа и отправить домой.

Но сейчас наркотик стали смешивать с другими препаратами, создавая «гремучую смесь». Она вызывает различные патологии, вплоть до отека мозга. «Мы фиксируем очень тяжелые состояния, нарушается работа почек, печени и легких. Больные лежат по нескольку дней, а некоторые – и до месяца. Приходится проводить процедуру гемодиализа», - отмечает Балаганский.

Больница. Медицина. unsplash.com

В поиске дозы

На данный момент наркотическая ситуация в Алтайском крае остается стабильной, отмечает главный психиатр-нарколог. Однако от этого она совсем не радостна.

В 2023 году в краевом наркологическом диспансере зарегистрировано 4,3 тыс. больных. Это наркоманы уже «со стажем», нередко принимающие тяжелые запрещенные вещества. Диагноз им поставила врачебная комиссия. Также на учете стоят 3,6 тыс. человек с диагнозом пагубное употребление наркотиков. Это те, кто находится в начале «наркотического пути» и, как правило, начинает с курения марихуаны.

Большая часть из них —70% пациентов — это молодые люди от 20 до 40 лет. Преимущественно это мужчины, причем статистика такова, что на одну женщину приходится семь мужчин.

Основной симптом наркомании - патологическое влечение к веществам. Также у зависимого человека за короткий период появляется слабость в теле, деградирует психика, а все цели и желания сводятся к добыче еще одной дозы.

Борьба с наркотиками. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Профилактика наркомании

Лучшая профилактика борьбы с наркотиками – это задержание лиц, причастных к его сбыту, уверен зам. начальника УНК ГУ МВД. За 2023 год в регионе задержано 268 сбытчиков, из них 43 промышляли метадоном.

Также полиция и наркоконтроль стараются пресечь вовлечение лиц в незаконный оборот наркотиков. Основное направление – несовершеннолетние. Службы проводят лекции в школах, разговаривают с родителями подростков. Всего было проведено более 170 мероприятий за этот год. Охват – около 10 тыс. человек.

«Важно сформировать с самого раннего детства антинаркотический иммунитет. Чтобы уже в более взрослом возрасте люди не меняли свое здоровье ради мнимого удовольствия», - считает Андрей Иванов.

Дополнительно с администрацией Барнаула и Алтайского края полиция работает над антинаркотической рекламой и проводит различные акции. Например, сотрудники полиции закрашивают граффити, которые рекламируют онлайн-магазины наркотиков.