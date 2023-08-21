Синоптики рассказали о минусовой температуре в сентябре на Алтае

Синоптики рассказали — в начале осени жителям региона не стоит ожидать серьезных сюрпризов. Погода будет близка к норме. И температура воздуха будет близка к пятилетним значениям — около плюс 22 градусов, а ночью на уровне 11. Специалисты спрогнозировали максимум и минимум.
Так, максимальная температура составит +31 градус тепла, минимальная — минус два градуса.
По прогнозам, в сентябре будет преимущественно пасмурно, осадки возможны на протяжении двух недель.
Прогнозы
Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.
В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.
Сигнал тревоги
Между тем был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.
Ранее синоптики прогнозировали аномально турецкую жару, которая обрушится на несколько регионов России.