Синоптики рассказали о минусовой температуре в сентябре на Алтае

Опубликован прогноз погоды в Алтайском крае на сентябрь.

Синоптики рассказали — в начале осени жителям региона не стоит ожидать серьезных сюрпризов. Погода будет близка к норме. И температура воздуха будет близка к пятилетним значениям — около плюс 22 градусов, а ночью на уровне 11. Специалисты спрогнозировали максимум и минимум.

Так, максимальная температура составит +31 градус тепла, минимальная — минус два градуса.

По прогнозам, в сентябре будет преимущественно пасмурно, осадки возможны на протяжении двух недель.

Прогнозы

Погодные аномалии закончатся тем, что климат заметно изменится по всей планете. До нового глобального климатического поворота.

В земной экосистеме нарушится логика. И начнутся "качели" — свирепая жара или лютый мороз.

Сигнал тревоги

Между тем был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Ранее синоптики прогнозировали аномально турецкую жару, которая обрушится на несколько регионов России.