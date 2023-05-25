Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра предупреждают жителей региона о ночных заморозках с 24 по 28 мая.

Ночные заморозки интенсивностью до -2 градусов продлятся с 24 по 28 мая.

Минусовые температуры ожидаются по востоку и в предгорьях.

Погода в Алтайском крае

В других населенных пунктах Алтайского края с 25 по 27 мая ночью сохранится температура +1...+6 градусов, по западу местами +7...+12 градусов.

Днем в регионе ожидается потепление до +17...+22 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с, местами порыв до 14 м/с.

Заморозки, иней. СС0

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью температура составит +3...+5 градусов с 25 по 28 мая.

Днем столбики термометров поднимутся до +18...+21 градуса. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 4-9 м/с.