Синичкин день пройдет в "Изумрудном" парке

Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель расскажет о птицах, которые зимуют в Алтайском крае, и какие из них встречаются в "Изумрудном".
Встреча состоится в визит-центре парка 12 ноября в 13:00.
В барнаульском парке пройдет лекция, посвященная зимней птице, сообщает Telegram-канал "Изумрудного".
Вице-президент Союза охраны птиц России Алексей Эбель расскажет о птицах, которые зимуют в Алтайском крае, и какие из них встречаются в "Изумрудном".
Встреча состоится в визит-центре парка 12 ноября в 13:00.
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